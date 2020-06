La Fédération algérienne d’haltérophilie (FAH) est "prête" à reprendre ses activités, dès qu’elle aura l’autorisation du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) après le déconfinement progressif, a fait savoir le président de l’instance, Larbi Abdelaoui.

"Reprendre nos activités, avec notamment le championnat d’Algérie au programme, ne pose pas de problème pour nous.

On attend le feu vert du ministère de la Jeunesse et des Sports et l’ouverture des salles de sport, pour nous préparer à tenir notre National", a indiqué à l’APS Abdelaoui, ajoutant que tout le monde a été affecté par la suspension des activités, depuis mars, en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19).

"Ce virus a freiné et impacté surtout notre travail en prévision des Jeux Olympiques de Tokyo-2020, reportés d’une année pour la même raison.

Au niveau national, la majorité des Régionaux qualificatifs au championnat d'Algérie ont été disputés, il ne restait que le National", a expliqué le président de la FAH.

Toutefois, pour la reprise, la fédération d’haltérophilie doit appliquer le protocole sanitair e, notamment les conditions et précautions décidées par la tutelle.

"On a proposé, dans le dossier remis à la tutelle, une série de mesures de sécurité qu’on est prêt à réunir et respecter", a souligné Larbi Abdelaoui, assurant que la FAH mobilisera le personnel nécessaire tout au long de la semaine consacrée à la compétition devant regrouper un maximum de 200 athlètes (toutes catégories).

"Les athlètes seront auscultés tous les jours par des médecins présents en permanence.

On a prévu 8 plateaux avec la possibilité de réserver à chaque athlète un plateau, avec sa propre barre désinfectée, jusqu’à la fin de sa compétition", a assuré le patron de la FAH, sachant qu'en temps normal, une barre est partagée par trois athlètes.

Pour la salle d'échauffement (indispensable pour la tenue d’une compétition), la fédération implantera aussi 8 plateaux, avec le même dispositif sanitaire et technique que les plateaux principaux.

Interrogé sur la disposition des athlètes de prendre part au National, après plus de trois mois de confinement, le président de la fédération, lui-même ancien athlète, est catégorique : "En principe, les athlètes qualifiés ont maintenu leur forme, avec footing et séances physiques durant l’arrêt.

Partant de là, un autre mois de préparation leur est largement suffisant pour rep rendre l’activité.

Ils peuvent, sans problème, enchaîner avec le travail de force (barre), durant la première semaine, avant d’attaquer, lors de la seconde, la charge (travail technique spécifique)".

L’instance fédérale attend la réouverture des salles de sport pour permettre aux athlètes de reprendre les entraînements et se préparer au National.

"Si la reprise des activités sportives est prononcée par la tutelle en ce mois de juin, avec l’ouverture des salles de sport, on peut donner aux athlètes les mois de juillet et août pour accentuer leur préparation et tenir notre National en septembre", selon le même responsable.