Une vague de chaleur qui frappe la capitale vietnamienne, Hanoï, et les provinces du nord du pays depuis le 31 mai devrait devenir la plus longue à avoir frappé la région en plus de deux décennies, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Des températures élevées dans les provinces du nord comme Lang Son, Bac Ninh, Bac Giang, Hai Duong, Hung Yen, Ha Nam et Ninh Binh ont été enregistrées à 39 degrés mardi tandis que celles de Hanoï et Hoa Binh ont atteint 40 degrés, selon la même source.

La vague de chaleur devrait persister jusqu'au 13 juin et pourrait devenir la plus longue à avoir frappé le nord du Vietnam depuis 1993.

Les vagues de chaleur généralisées depuis 1993 n'avaient duré que cinq à sept jours, a précisé le Centre national de prévision hydrométéorologique. Les températures moyennes dans les localités du nord dans les prochains jours devraient atteindre 36 à 39 degrés. Le fournisseur américain de services de prévisions AccuWeather a déclaré que la température à Hanoï atteindrait 38 degrés et resterait à 35-36 jusqu'à ce week-end.

La vague de chaleur a été provoquée par des zones de basse pression de l'ouest et le vent de Foehn, un type de vent sec, chaud et descendant qui se produit sous l’effet d'une chaîne de montagnes.

Les experts météorologiques ont conseillé aux résidents d'éviter l'exposition directe au soleil entre 10 h et 15 h et de porter un écran solaire, des lunettes de soleil et des chapeaux. Le centre du Vietnam a été touché par une vague de chaleur similaire au cours des 10 derniers jours.

Cette vague devrait se poursuivre dans la région jusqu'au 16 juin. Il est assez courant qu'une vague de chaleur dure de 17 à 18 jours dans le centre du Vietnam. La vague de chaleur la plus intense à avoir frappé la région s'est produite en 2015 et a duré jusqu'à 39 jours.

Le Centre national de prévision hydrométéorologique a mis en garde contre les risques élevés d'incendie et d'explosion dans les zones résidentielles et les forêts locales en raison du temps chaud et sec.

L'année dernière, le Vietnam a connu l'été le plus chaud de l'histoire avec des températures moyennes de 0,5 à 1 degrés plus élevées que la normale, atteignant une moyenne de 39 à 42 degrés dans de nombreuses régions du pays.

Le pays de l’Asie du Sud-Est a battu son record de température la plus élevée le 20 avril, alors que le mercure a atteint 43,4 degrés dans le district de Huong Khe, dans la province de Ha Tinh, dans le centre du Vietnam.