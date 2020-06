Une commission chargée du suivi de la distribution de l'eau potable visant à assurer une répartition équitable de cette ressource sera installée au niveau de la commune de Draâ El-Mizan, au Sud-Ouest de Tizi-Ouzou, a-t-on appris mardi du premier responsable de cette commune, Issollah Abdelghani.

La décision a été prise, lors d'une réunion ayant regroupé le wali avec le collectif des comités de villages de cette commune, pour trouver des solutions aux perturbations que connaît cette localité en matière d'approvisionnement en eau potable, notamment, durant l'été.

Plusieurs villages de cette région du Sud-ouest de la wilaya déplorent l'irrégularité de la distribution de cette ressource qui leur parvient une fois par 15 jours pour certaines localités, à l'exemple de Sanana, Ichoukrene et Maamar.

Cette commission qui sera chapeautée par l'Algérienne des eaux (ADE) "veillera à assurer une répartition équitable de cette ressources entre les différents villages, notamment en période d'été où la consommation augmente" a souligné M. Issollah.

Lors de la réunion, organisée en présence des responsables de la commune, du secteur des ressources en eau et de l'ADE, il a été également décidé, selon la même source, de procéder à "l'installation de compteurs d'eau à travers l'ensemble des villages de la région".

"Il y a certains villages qui sont alimentés en eau mais qui ne sont pas dotés de compteurs ce qui pénalise l'ADE et la prive de créances importantes à même de lui permettre d'engager des travaux pour améliorer la distribution", a déploré l'édile communal.

Des travaux de réfection de la conduite principale alimentant le réservoir principal au niveau de la commune seront aussi engagés d'ici une dizaine de jours, a ajouté le même responsable.