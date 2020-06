La wilaya de Tlemcen a installé 14 postes de vigie en prévision de la campagne de prévention et de lutte contre les feux de forêts qui s’étale du premier juillet jusqu’au 31 octobre a-t-on appris mardi auprès du chargé de communication de la conservation des forêts de la wilaya.

Ces postes de vigie couvrent, selon Lachgar Mohamed, 20 espaces boisés et sont encadrés par 45 agents saisonniers afin d’alerter les équipes chargées de lutter contre les feux de forêts en temps voulu. Par ailleurs le même responsable a indiqué que la conservation des forêts a pris une série de mesures préventives dont la mobilisation de 12 colonnes mobiles comptant 53 agents soutenus par douze camions citernes pour les premières interventions, à travers les communes forestières, en plus d’une colonne régionale dans la commune de Tlemcen constituée de 17 agents et 8 véhicules qui sont chargés d’intervenir dans les wilayas de Tlemcen, Ain Témouchent et Sidi Bel-Abbes.

Cette colonne mobile a été renforcée par une autre relevant de la protection civile, constituée de 45 pompiers et dotée de dix camions citernes, 7 véhicule s tout terrain, une ambulance et un autobus, outre la mise en place de 64 points d’eau et la mobilisation de plusieurs engins dans l’optique de lutter efficacement contre les incendies de forêts, notamment au niveau de Tzarifet, la réserve de chasse de Moutas, Fellaoucene, Honaine, Beni Boussaid et Marsa Ben M’hidi, a précisé la même source .

La conservation des forêts a également procédé à l’installation de comités opérationnels au niveau des dairas et des communes outre 69 stations de liaison et de communication, a souligné Lachgar, qui a indiqué, par ailleurs, que cette campagne de prévention a été précédée par des opérations de sensibilisation effectuées par le biais de la radio de Tlemcen et la célébration de journées relatives à la protection de l’environnement en direction des citoyens riverains des forêts.

A cette campagne de prévention, d’autres directions de wilayas ont été associées, à l’instar de la direction des services agricoles, des travaux publics, du transport ferroviaire afin de réaliser des ceintures de protection autour des récoltes et le désherbage des bordures des routes nationales et de wilaya, a-t-on fait savoir.

La wilaya de Tlemcen, qui compte un couvert forestier de l’ordre de 225.000 hectares, a enregistré l’an dernier de nombreux incendies ayant ravagé plus de 594 ha et dus principalement au facteur humain, notamment par le biais de jets des mégots de cigarettes aux abords des routes dans les zones forestières, ainsi que les décharges non contrôlées au niveau de plusieurs communes, selon la même source.