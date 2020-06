Les propriétaires des commerces à Sétif, concernés par la décision de la levée progressive du confinement ont imposé depuis le début de cette semaine, des mesures préventives rigoureuses aussi bien pour les employés que les clients, a-t-on constaté mardi.

Les propriétaires des fast-food, parmi les commerces autorisés, à ce titre, à reprendre l’activité, avec comme condition de proposer des repas à emporter, ont respecté les mesures de prévention s’agissant de la distanciation sociale, le port de bavette pour les employés ainsi que les clients fréquentant les lieux.

En dépit de l’autorisation pour la reprise de plusieurs activités commerciales et de services, les librairies, les salons de coiffure et les agences de voyages, beaucoup de commerces concernés sont restés fermés alors que d’autres ont entamé les opérations de nettoyage de leurs locaux avant la reprise du travail.

Approchés par l’APS, des commerçants parmi ceux qui ont repris l’activité ont affirmé qu’ils sont conscients de l’importance des mesures préventives.

M. Saifi, un propriétaire d’un fast-food situ é au centre ville de Sétif qui a rouvert son local a indiqué "je suis conscient que le confinement sanitaire était une obligation pour l’intérêt général et sa levée progressive a pour but de nous permettre de gagner notre pain et nous en parallèle, nous devons être responsables et vigilents et contribuer aux efforts de lutte contre cette épidémie". Et d’ajouter : "Nous devons être positifs et œuvrer à faire respecter les mesures de prévention en proposant nos services tout en veillant à préserver les uns et les autres et à endiguer toute éventuelle contamination". De sa part, le président de l’Assemblée populaire communale (APC) de Sétif, Mohamed Bourmani a déclaré que dans le cadre de la préservation de la santé publique et l’accompagnement de la décision de l’allègement des mesures du confinement sanitaire de manière progressive, le service de prévention et d’organisation sanitaire de cette collectivité locale, en collaboration avec les instances concernées, ont intensifié le contrôle dans les commerces concernés pour une meilleure maîtrise de la situation.