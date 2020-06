Le nouveau coronavirus a causé 819 décès supplémentaires en 24 heures aux Etats-Unis, selon le comptage à 20H30 mardi (00H30 GMT mercredi) de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

Le nombre total de morts liées au Covid-19 dans le pays est de 111.750, et près de deux millions de cas ont par ailleurs été recensés, d'après les chiffres de l'université actualisés en continu. Les Etats-Unis sont, en valeur absolue, de loin le pays le plus touché par la pandémie, tant en nombre de décès que de cas diagnostiqués. Quelque 518.000 personnes y sont déclarées guéries.

Depuis deux semaines, les bilans journaliers sont majoritairement repassés en dessous des 1.000 morts, après avoir atteint jusqu'à un plus haut de plus de 3.000 morts en 24 heures mi-avril. Mais le pays continue à enregistrer autour de 20.000 nouveaux cas de coronavirus chaque jour, et peine à redescendre de ce plateau.

Les régions moins urbanisées, le Midwest, le Sud et une partie de l'Ouest, ont en partie pris le relais, en termes de nouvelles infections, des cinq Etats du Nord-Est où l'épidémie était auparavant la plus vive, et où la moitié des morts américains du Covid-19 ont été enregistrées (du New Jersey au Massachusetts, avec New York au milieu).

Selon une moyenne de onze modèles épidémiologiques réalisée par des chercheurs de l'université du Massachusetts, le nombre de décès du Covid-19 devrait avoisiner les 130.000 morts dans le pays d'ici le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine.

Au moins 28 Etats américains ne suivent pas les directives du CDC

Au moins 28 Etats américains ne suivent pas les directives du Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) en matière de déclaration des nouveaux cas de Covid-19, a rapporté mardi la chaîne CNN. Ces Etats "ne rapportent pas de cas probables", selon le décompte quotidien des cas figurant sur le site du CDC. Les cas probables sont ceux dans lesquels un patient soit répond aux "critères cliniques" et aux "preuves épidémiologiques" d'une infection mais n'a pas été testé pour la Covid-19, soit répond à l'un de ces critères avec des "preuves présomptives de laboratoire" ou répond aux "critères des dossiers vitaux" sans avoir été testé, selon le centre de contrôle et de prévention des maladies.

Certains des Etats les plus peuplés, y compris la Californie, la Floride, New York et le Texas, sont parmi ceux qui n'ont pas rapporté de telles données au CDC, selon la même source. Cela intervient alors que 26 Etats connaissent un taux accru ou constant de nouveaux cas, selon CNN. D'après une mise à jour publiée mardi sur le site du CDC, 17.598 nouveaux cas confirmés et 550 décès supplémentaires ont été signalés aux Etats-Unis lundi.



Brésil Plus de 38.000 morts

Le Brésil a enregistré 1.272 nouveaux décès dus au coronavirus (Covid-19) en 24 heures portant le total des morts à 38.406, ont annoncé mardi les autorités sanitaires. Les nouvelles contaminations s'élèvent à 32.091, deuxième nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie, pour un total de 739.503, selon les données officielles du ministère de la Santé.

Mais les experts estiment que le nombre de cas pourrait être jusqu'à 15 fois plus élevé en raison de l'absence de dépistage massif dans ce pays de 210 millions d'habitants. Le Brésil est le deuxième pays en nombre de personnes infectées. Il est le troisième en termes de décès, mais pourrait rapidement occuper la deuxième place, devant le Royaume-Uni (40.883 décès).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché par le Covid-19, avec près de 2 millions de cas et plus de 111.000 décès. Le ministère brésilien de la Santé a repris mardi le modèle de décompte en place jusqu'au 4 juin. Depuis vendredi, le gouvernement avait opéré des changements dans la diffusion des chiffres de la pandémie, livrant ses bilans de plus en plus tard et cessant de communiquer le n ombre total de cas et de décès. Ces changements ont suscité une avalanche de critiques et généré des initiatives de calcul parallèles.

Une de ces initiatives, lancée par un consortium des principaux médias du pays s'appuyant sur les données des Secrétariats régionaux de la santé, indique que le Brésil a enregistré 37.840 décès et 719.449 infections.