La France a enregistré 87 nouveaux décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le bilan de l’épidémie à 29.296 morts depuis le 1er mars, montrent les chiffres diffusés mardi par la direction générale de la santé.

Ce bilan se répartit entre 18.912 décès dans les hôpitaux (+53) et 10.384 (+34) dans les Ehpad et autres établissements sociaux et médicosociaux dont les données n’avaient pas réactualisées depuis le 2 juin. Le nombre de personnes hospitalisées pour une infection au COVID-19 continue de diminuer, à 11.961 patients, contre 12.315 lundi, soit 354 de moins en 24 heures. Le nombre de cas graves en réanimation, en recul constant depuis deux mois, poursuit également sa baisse et passe sous le millier, à 955 cas contre 1.024 lundi (-69). Il faut remonter au 18 mars pour retrouver un bilan quotidien faisant état de patients moins nombreux en réanimation (931). Pour ce qui est des contaminations, l’agence Santé publique France fait état mardi soir de 403 cas confirmés supplémentaires pour un total de 154.591 depuis le début de l’épidémie.