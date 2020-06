L’université Ali Lounici d’El Affroune, à l’ouest de Blida, a programmé une série de visioconférences relatives à la manière d’aborder la crise sanitaire que traverse le pays en raison de la pandémie du Covid-19, indique-t-on mardi dans un communiqué émanant de cet établissement de l’enseignement supérieur.

L’animation des visioconférences, en cette conjoncture sanitaire que vit, à l’instar de nombreuses autres wilayas du pays, a pour objectif d’"examiner la manière d’aborder cette crise, ses effets et conséquences et la façon pour les personnes, les entreprises et la société en général, d’exploiter, au mieux, leurs ressources pour se réorganiser", est-il ajouté dans le même document.

La première visioconférence, programmée pour demain mercredi, à partir de 16H00, sur le lien http://meet.google.com/nfz-gajz-odj , abordera le sujet du "Corona : de la gestion de la crise au contexte de la réorganisation, un concept multidisciplinaire ".

Elle sera animée par des universitaires qui débattront de plusieurs sujets en relation avec la pandémie du nouveau coronavirus, dont "les mécanismes psyc hologiques des individus face à la crise du Covid-19" et "gestion des crises à l’ombre de la pandémie du Coronavirus, lecture académique".

Le communiqué a fait état, par ailleurs, de la soutenance de la première thèse de Doctorat, depuis la déclaration de la crise sanitaire du Covid-19, programmée jeudi à 9H30Mn au niveau du département des sciences commerciales-marketing, de la faculté des sciences économiques et commerciales et des sciences de la gestion sous le titre "Impact du sport sur l’image de l’entreprise, présence directe et indirect de l’événement sportif".

La soutenance de cette thèse ne se sera pas publique et se fera en présence du seul candidat et des membres du jury, avec la prise de mesures de prévention strictes concernant notamment le port de la bavette, le respect de la distanciation sociale et l’interdiction d’une quelconque cérémonie.