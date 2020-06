Une importante délégation algérienne, présidée par le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, s'est rendue dans la capitale mauritanienne, Nouakchott, dans le cadre de l'échange d'informations concernant la lutte contre la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

La délégation, présidée par M. Boukadoum, est composée du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Abderrahmane Benbouzid, du ministre du Commerce, M. Kamel Rezig, du ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya, ainsi que du directeur général de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement (ALDEC), M. Mohamed Chafik Mesbah.

La visite de la délégation algérienne a pour objectif également de relancer la coopération algéro-mauritanienne dans tous les domaines et l'échange d'informations sur la lutte contre la Covid-19.

Cette visite traduit la volonté des chefs d'Etat des deux pays de renforcer les liens de coopération au bénéfice des peuples frères algérien et mauritanien et de la région.