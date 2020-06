L'envoyé spécial du président américain pour le contrôle des armements, Marshall Billingslea, a déclaré lundi que Washington et Moscou avaient fixé la date et le lieu des négociations qui doivent avoir lieu ce mois-ci sur les armements nucléaires.

"Aujourd'hui, nous sommes convenus avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères Ryabkov de la date et du lieu des négociations sur les armes nucléaires qui auront lieu en juin", a indiqué M. Billingslea sur son compte Twitter, sans fournir davantage de précisions.

La Chine a également été invitée aux pourparlers, selon M. Billingslea.

La partie chinoise a cependant répété à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas l'intention de participer à ces soi-disant négociations trilatérales sur le contrôle des armements avec les Etats-Unis et la Russie.

Citant un responsable du département d'Etat américain, Bloomberg a rapporté le même jour qu'une nouvelle série de pourparlers sur le contrôle des armements se tiendrait entre les deux superpuissances nucléaires le 22 juin à Vienne.

Il s'agira des premiers pourparlers sur le contrôle des armements entre M. Billingslea et son homologue russe, a déclaré Bloomberg, suggérant que l'administration Trump avait "assoupli sa position sur la prolongation du New START (Nouveau Traité de réduction des armements stratégiques)".

En 2010, Washington et Moscou ont signé le New START, un accord qui fixe une limite au nombre d'ogives nucléaires et de vecteurs stratégiques déployés par les deux pays.

Le New START, qui est le dernier traité de contrôle des armements nucléaires en vigueur entre les deux superpuissances nucléaires, expirera le 5 février 2021.

L'accord peut être prolongé au maximum de cinq ans avec l'aval des deux pays.

La Russie a exprimé sa volonté de prolonger le traité, tandis que l'administration Trump n'a pas encore donné de réponse officielle.