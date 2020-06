Le président tunisien, Kaïs Saïed, a décidé de lever le couvre-feu, sur tout le territoire du pays, à partir de lundi, ont rapporté des médias tunisiens.

Le couvre feu a été décrété en Tunisie depuis le 17 mars dernier afin de limiter la propagation du Covid-19 après l'apparition du premier cas importé le 2 mars. "Le président de la République, Kaïs Saïed, a décidé de lever le couvre-feu sur l'ensemble du territoire de la République, à compter du lundi 8 juin 2020", selon l'agence de presse tunisienne (TAP) qui cite un communiqué de la Présidence. D'après la même source, cette décision intervient après les consultations avec le président du parlement, Rached Ghanouchi et le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh. Cette décision met fin à l'application du décret présidentiel n 2020-24 du 18 mars 2020, proclamant le couvre-feu sur tout le territoire de la République ainsi que le décret présidentiel n 2020-28 du 22 mars 2020, limitant la circulation des personnes et les rassemblements hors horaires du couvre-feu. La directrice de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (ONMNE), Nissaf Ben Alaya, a déclaré, lundi, que le Coronavirus a été maîtrisé après cinq jours sans avoir enregistré de nouveaux cas.

Elle a, toutefois, souligné l'impératif de respecter les mesures préventives et sanitaires pendant la période à venir.

Le bilan fait état de 1.087 cas testés positifs en total, dont 49 décès et 982 cas de guérison.