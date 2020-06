Les allergènes d'acariens ont été identifiés dans le lait maternel. Ils augmenteraient le risque de développer l'allergie des enfants. Il est recommandé aux familles au terrain allergique de mettre en place des mesures pour limiter le contact des enfants avec les acariens.

Pourtant, malgré ces aménagements, les allergies respiratoires dues à ces arachnides microscopiques se développent. En effet, le lait maternel contiendrait les allergènes d'acariens et favoriserait la sensibilisation des enfants, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Journal of Allergy and Clinical Immunology. "Dans cette étude, conduite chez 255 femmes de la cohorte EDEN, nous avons recherché la présence et dosé Der p1. Il s'agit d'un allergène émanant du principal acarien domestique Dermatophagoides pteronyssinus" explique Isabella Annesi-Maesano qui a dirigé ce travail sur le plan épidémiologique.

Les conclusions de cette recherche ont montré que le lait de deux tiers de ces mamans testées contenait bien Der p1, dans des quantités proches à celles que l'on trouve habituellement dans le lait maternel pour les allergènes alimentaires les plus communs. Les chercheurs ont ensuite testé la probabilité de l'asthme ou de la rhinite allergique chez leurs enfants. "A l'âge de cinq ans, les enfants nés de mères ayant un terrain allergique et un taux élevé d'allergènes dans leur lait souffraient plus souvent d'asthme et de rhinite que les autres. Ce qui tend à prouver que les allergènes respiratoires pourraient non seulement sensibiliser les enfants par voie aérienne, mais aussi par voie orale" explique la chercheuse.

Cette étude met donc en avant le fait que le lait maternel ne protège pas les bébés de toutes les allergies.

"Cette étude confirme que cet effet protecteur ne suffit pas à prévenir toutes les allergies. Notre conclusion est surprenante, d'autant plus que d'autres travaux ont montré que les allergènes alimentaires présents dans le lait réduisent le risque d'une allergie alimentaire chez l'enfant".