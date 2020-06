La cause la plus fréquente des allergies respiratoires, ce sont les acariens, ces parasites présents un peu partout dans nos maisons. Mais un nouveau traitement arrive: un comprimé de désensibilisation par voie sublinguale.

Un comprimé contenant des extraits allergéniques d'acariens, qui se dissout rapidement une fois placé sous la langue. A prendre pendant 3 à 5 ans, à raison d'un comprimé par jour, Acarizax® (laboratoire ALK) vise à induire progressivement une tolérance de l'organisme aux allergènes d'acariens. Il est destiné aux adultes (de 18 à 65 ans) souffrant d'une rhinite ou un asthme allergiques aux acariens, confirmés par un bilan allergologique, et mal contrôlés par les traitements visant à soulager les symptômes.

Une grande étude européenne a montré que la désensibilisation par ce produit réduit de manière significative (de 34%) le risque d'exacerbation d'asthme d'intensité modérée à sévère. Et une autre qu'elle permet de contrôler les symptômes de rhinite chez l'adulte.

C'est une méthode plus sûre que la désensibilisation par injection, et plus confortable que la désensibilisation par gouttes sublinguales. Le taux de remboursement n'est pas encore décidé par les pouvoirs publics. Mais concernant les autres comprimés sublinguaux (graminées) déjà sur le marché, ils sont remboursés seulement à 15%, contre 65% pour les désensibilisations par injection ou par gouttes.