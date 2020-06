Il faut aérer sa literie tous les jours. Quel en est l'intérêt ? Le soleil tue les acariens, d'où l'intérêt d'exposer couettes, draps, couvertures et oreillers (voire même matelas) à la fenêtre dès que le temps le permet. Sans compter que les secouer permet de chasser la poussière. Or, une étude suédoise publiée en janvier dernier (« Clinical & Experimental Allergy ») a montré qu'on retrouvait même, plus de sept fois sur dix, des allergènes alimentaires sur le matelas des enfants (poisson, arachide, lait et œuf) ! Savoir que la sensibilisation à un allergène alimentaire peut ainsi survenir simplement en dormant donne une motivation supplémentaire pour passer régulièrement les matelas à l'aspirateur et en changer au minimum tous les dix ou quinze ans.

POURQUOI CONSEILLE-T-ON DE LIMITER LES PELUCHES ?

Parce que ce sont des nids à acariens, souvent confectionnées, en outre, dans des matériaux qui retiennent la poussière. Sans compter qu'on a l'habitude d'en parsemer le lit, mettant ainsi leurs allergènes durant des heures au contact direct des muqueuses de l'enfant (œil, nez, bouche). La solution ? Éviter que le pitchoun n'en ait quarante, pour n'en garder que quelques-unes. Puis, tous les trois mois (délai qui représente le cycle moyen de reproduction des acariens), faire séjourner les doudous 24 heures au congélateur (ou dehors s'il fait très froid). « Cela tue les acariens mais, même mortes, les petites bêtes sont encore allergisantes, précise Chrisbelle Speyer. C'est pourquoi il faut ensuite passer les peluches à la machine à laver (et donc avoir choisi des modèles qui le supportent). » L'idéal est de les soumettre à un cycle de 60 °C, mais, en fait, peu importe la température, c'est l'action mécanique la plus importante pour éliminer les débris pathogènes.

LES HOUSSES ANTI ACARIENS SONT-ELLES EFFICACES ?

C'est le meilleur rempart ! Tous les allergologues recommandent d'en recouvrir matelas, oreillers et couettes, plutôt que d'acheter ces différents éléments en version « antiallergique ». «Les housses isolent les acariens de leur nourriture (les débris de notre peau) et isolent la personne qui dort de ces petites bêtes », justifie le Dr Silcret-Grieu. « Quand plusieurs enfants dorment dans la même chambre, il faut prévoir des housses pour chaque literie, précise Chrisbelle Speyer, même si un seul enfant est allergique.

«En la matière, mieux vaut ne pas lésiner et les choisir de bonne qualité : assez poreuses pour respirer, tout en offrant une barrière efficace.

Certaines marques sont recommandées par les spécialistes, comme Immunoctem, ProtecSom, Karapharm, etc.

QUID DES PEINTURES ACARICIDES ?

Aucun intérêt. Pas plus que celles censées être antimoisissures. « 95 % des produits antiacariens ne servent à rien, si ce n'est à vider votre portefeuille », estime Chrisbelle Speyer.

Non seulement ces peintures contiennent des produits chimiques à durée de vie limitée – qui peuvent entre-temps se montrer irritants pour les bronches –, mais l'idée paraît elle-même fort saugrenue : de toute façon, tout matériau lisse est lavable pour éliminer les acariens, lesquels ne volent pas et ne nichent pas sur les murs. « Dorénavant, les allergologues conseillent de recourir aux moyens mécaniques et physiques, plutôt que chimiques, ajoute le Dr Silcret-Grieu.

Nous ne recommandons pas non plus les sprays acaricides. »