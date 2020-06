Douze (12) points de collecte ont été mobilisés dans la wilaya de Tébessa pour rassembler la production céréalière, au titre de l'actuelle campagne moisson-battage, a indiqué lundi le directeur des services agricoles, Saïd Thamen.

"Ces points de collecte ont été mobilisés en coordination avec la Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) pour collecter une récolte de l'ordre de 1,2 million de quintaux de blé dur, tendre et orge", a précisé le même responsable à l'APS, relevant que ces points de collecte sont "suffisants" pour la production prévue.

Il a dans ce sens déclaré que les capacités de stockage dans la wilaya de Tébessa seront renforcées "dés septembre prochain" par de nouveaux points selon les engagements du directeur général de l'office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), Abderrahmene Bouchahda, pris dernièrement à Marmoutia dans la commune de Negrine, au lancement de la campagne moisson-battage.

De plus, le DSA a révélé que la campagne moisson-battage lancée à la fin d’avril dernier se poursuit "dans de bonnes conditions", soulignant que la superfici e totale à moissonner totalise 90.345 hectares. La DSA a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour assurer le bon déroulement de cette campagne, dont 283 moissonneuses-batteuses et 1715 engins pour le transport de la récolte. La production céréalière de la wilaya de Tébessa devrait connaître une baisse par rapport à la campagne précédente qui a enregistré une production de 1,7 million de qx de différents types de céréales. M. Thamen a attribué cette baisse au déficit pluviométrique enregistré entre octobre 2019 et février 2020 .