Ces réalisations ont été concrétisées en dépit de nombreux obstacles liés à la rareté des assiettes foncières devant abriter ces transformateurs, notamment dans les zones à forte densité urbaine, expliquent les responsables locaux de la société, en faisant observer que neuf (9) autres transformateurs prévus dans ce plan d’urgence sont en phase de réalisation avancée et devront être mis en service prochainement.

Dans un communiqué de presse, la direction locale de la SADEG explique que la demande haussière en énergie électrique, aussi bien pour la population que les secteurs d’activité économique, notamment l’agriculture qui a enregistrée une forte extension de la surface agricole utile, a imposé un programme de renforcement du réseau électrique pour la péri ode estivale 2020 dans la wilaya. Plus de 179 km linéaires de lignes électriques (100,48 km de basse tension et 79,06 km de moyenne tension) seront également réalisés pour renforcer le réseau existant et sécuriser l’alimentation en énergie électrique de l’ensemble des localités de la wilaya, a-t-on fait savoir. Une ligne de 23 km de moyenne tension (MT) est en cours de réalisation pour renforcer et sécuriser l’alimentation en énergie électrique les localités agricoles de Seb Seb, Mansoura et Hassi Lefhal (sud de la wilaya).

Une enveloppe de 820 millions DA a été consacrée par SADEG pour concrétiser ce plan d’urgence en vue de répondre à l’accroissement de la demande durant la période estivale et d’améliorer la qualité de distribution de l’électricité, précise le communiqué.

Un investissement de plus de 4,25 milliards DA a été consentis par la SADEG-Ghardaïa depuis l’année 2013, avec essentiellement la réalisation dans les différentes localités de la wilaya de plus de 800 km linéaires de renforcement du réseau d’électricité et de 375 postes transformateurs, relève le communiqué. Cet investissement a permis, outre l’élimination des perturbations dans la distribution de l’élect icité, l'amélioration de la fiabilité du réseau à travers l'augmentation de la capacité de transit des lignes d e transport et la réduction du taux de pertes techniques du réseau, le renforcement du réseau de transport et de répartition de l’électricité ainsi que la sécurité d'aliment tion en électricité sur l’ensemble de la wilaya durant la période estivale. La wilaya de Ghardaia totalise 142.698 abonnés au réseau d’électricité, avec un réseau de 6.170 km et 3.206 transformateurs, et enregistre un taux d’électrification de 98,76% , selon la même source.