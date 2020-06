L'attaquant français du Paris Saint Germain Kylian Mbappé est en tête du classement des joueurs les plus chers des cinq grands championnats européens, selon une évaluation de l'Observatoire du football (CIES) publiée ce lundi, tandis que deux Africains figurent dans le Top 10.

Ces estimations sont basées sur l'âge, le poste, la durée du contrat du joueur son club, les performances récentes et les statuts internationaux, précise l'organisme basé à Neuchâtel (Suisse). Mbappe est devant quatre Anglais : Raheem Sterling, Jadon Sancho, Trent Alexander-Arnold et Marcus Rashford.

Antoine Griezmann est huitième, tandis que le jeune prodige de Bayern Munich Alphonso Davies fait son entrée dans le top 10. Malgré la pandémie du COVID-19, la valeur de transfert estimée de Kylian Mbappé reste très haute : 259,2 millions d'euros, soit près de 80 de plus que le montant de son transfert de Monaco au PSG en 2017. L'attaquant français est encore très jeune et son contrat avec Paris St-Germain n’échoue qu’en 2023. Avec une seule année de contrat restante et presque 33 ans, Lionel Messi (10 0,1 Millions) rétrocède à la 21ème place. Cristiano Ronaldo (62,8 Millions, 70ème) est le joueur le plus âgé du Top 100. Au total, 22 footballeurs ont une valeur estimée supérieure à 100 millions d'Euros. Le défenseur du Bayern Alphonso Davies (9ème, 133,5 M) est le plus jeune joueur dans le Top 20. Il devance Erling Haland (15ème, 107,3 M). A part Mbappé , sept autres footballeurs de Ligue 1 figurent dans le top 100 : Marquinhos Ao?s, Neymar J?nior, Houssem Aouar, Victor Osimhen, Moussa Dembélé, Marco Verratti, et Jonathan Ikoné.

Deux footballeurs africains figurent dans le Top 10 il s'agit de l'Egyptien Mohamed Salah (6eme, 144.9 M) devant son coéquipier à Liverpool le Sénégalais Sadio Mané (7ème,139.2 M) Avec 43 joueurs, la Premier League anglaise est le championnat du big-5 le plus représenté aux 100 premières places.