Le jeune latéral franco-algérien Yanis Hamache, évoluant au Red Star (National/France), pourrait partir en Belgique au prochain mercato, selon des médias locaux.

Prêté sans option d’achat par son club formateur, l'OGC Nice au Red Star, Hamache (20 ans) a réalisé une belle saison qui lui a permis d’être convoité par plusieurs clubs en Belgique, mais également en Ligue 2 française.

Selon le site Footmercato, le joueur ne sera pas conservé par son club formateur et va connaître une nouvelle aventure.

Il se trouverait dans le viseur du Cercle Bruges ainsi que de Mouscron en Belgique en plus de Pau et Rodez en Ligue 2 française.

Yanis Hamache qui avait révélé, il y a un mois, au site DZFoot, avoir été contacté par la Fédération algérienne, espère trouver bientôt une nouvelle destination pour confirmer sa belle progression sous les couleurs du Red Star.