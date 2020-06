La Fédération internationale de judo (FIJ) a souhaité, dans une lettre adressée aux associations membres, reprendre les compétitions dès septembre, après avoir réuni les conditions nécessaires en matière de lutte contre le coronavirus (Covid-19).

"Le projet actuel de la FIJ est de reprendre avec les "World Judo Tour" à partir du mois de septembre, cependant nous ne maîtrisons pas les facteurs relatifs au Covid-19", a indiqué le président de l’instance, Marius Vizer.

Le souhait de la FIJ est de replanifier les événements suspendus, en fonction de l'accessibilité géographique et l'égalité des chances de participation pour tous ceux qui sont en course pour la qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo.

"Nous suivons de près la situation sanitaire et nous sommes heureux de constater que certains pays sont sur le point de rouvrir leurs frontières.

Nous espérons que prochainement, cela s’appliquera aux régions et enfin à l’échelle mondiale", a dit le président de la FIG, dont l'instance est en discussion avec les Comités d’organisation des différents tournois pour reprogrammer ces derniers.