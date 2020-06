L'opération, la 3e du genre est organisée en collaboration avec l'Agence nationale du sang (ANS), représentant le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, et la direction générale du complexe olympique Mohamed Boudiaf. " Le mouvement sportif national (Comité Olympique et sportif algérien, fédérations sportives, clubs, dirigeants, entraineurs, athlètes, arbitres, supporteurs), ainsi que la société civile sont cordialement invités à prendre part massivement à cette opération ", a ajouté le communiqué de l’ONJSA. Cette initiative se veut être une tradition, et vise à remédier un tant soit peu, à la baisse alarmante de la fréquentation des structures de transfusion sanguine. Le prélèvement se fera dans la grande salle de la Coupole qui sera équipée pour la cir constance, sous la supervision des médecins de l’ANS. "Toutes les conditions de sécurité exigées pour ce genre d'opération, ainsi que le respect total des mesures de sécurité sanitaire, le respect strict des distances barrières et les règles d'hygiène, seront respectées, ont assuré les organisateurs. Une opération similaire avait été tenue en avril dernier dans la même enceinte sportive avec la collaboration de l'ANS.