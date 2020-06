Le nouveau président directeur général (PDG) du journal "El-Massa", Djamel Laâlami, a été installé lundi à Alger en remplacement d’Ahmed Merabet, admis à la retraite.

La cérémonie d’installation de M. Laâlami et des nouveaux membres du conseil d’administration du journal a été présidée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer.

Après avoir félicité le nouveau PDG du journal, le ministre a présenté sa vision de la restructuration de la presse écrite qui tend à placer à la tête de chaque entreprise médiatique des professionnels du secteur compétents, soulignant que le choix "n'est pas en fonction de l’allégeance".

Il s’agit aussi dans la structuration des entreprises publiques de la presse écrite qu’il envisage d’allier la gestion professionnelle quotidienne de l'entreprise à un nouveau mode de gouvernance au sein du conseil d'administration, favorisant la coordination entre le travail quotidien de l’entreprise et l’université, a-t-il ajouté.

Dans le même ordre d’idées, M. Belhimer a mis l’accent sur l’impératif de garantir la parité dans les structures admini stratives et de direction des entreprises publiques de la presse écrite, d'autant que les femmes, a-t-il dit, représentent plus de 65% des professionnels du secteur.

Pour sa part, M. Laâlami a affirmé qu'il oeuvrera avec l’équipe du journal "El-Massa" dans un cadre "fraternel" loin de toute exclusion ou marginalisation et dans le respect, à développer le journal pour en faire le porte-voix de l'Algérie et de tout ce qui sert les intérêts du pays.

M. Laâlami, qui compte travailler dans un cadre "objectif et professionnel transparent, loin de toutes formes de manipulation, de spéculation et de rumeurs", considère que la réussite exige la conjugaison des efforts de tous les journalistes, étant la base même de l’entreprise médiatique.

M. Laâlami a entamé son parcours médiatique au sein de la presse dans les années 90. Il a fait ses débuts au journal "El Assil" puis "Er-Rai" avant de rejoindre le journal Echourouk en tant que journaliste, puis chef du service national avant d’accéder au poste de rédacteur en chef. Le conseil d’administration du journal "El Masaa" est composé de quatre membres, à savoir: Mohamed Hadir, professeur des sciences de l’information à l’Ecole nationale supérieure de journalisme (ENSJ), Redouane Bouhidel, professeur des sciences politiques à l’Université Alger 3, Brahimi Ra chida, professeur des sciences de l’information à la Faculté des sciences de l’information et de la communication et Wafa Chiaoui, professeur de droit à la Faculté de droit de l’Université d’Alger 1.