Né en 1927 à Tiaret, Ali Maâchi a fondé la troupe artistique "Safir ettarab" (Ambassadeur de la chanson) qui a sillonné plusieurs régions d’Algérie et de pays arabes dont la Tunisie et l’Egypte.

Le regretté chanteur a interprété des chansons célèbres dans le genre oranais dont "Ya Babor", "Tahta samae El Djazair", "Trig Wahran" et "Angham El Djazair".

Arrêté et emprisonné comme étant membre de la cellule du Front de libération nationale par les forces coloniales françaises en 1958, Ali Maachi fut torturé puis exécuté en compagnie de Mohamed Djahlane et Djillali Bensoutra à Tiaret.