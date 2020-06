Les préparatifs "sont en cours" à Oran pour la présentation de la pièce théâtrale "Chronologia" traitant du thème du racisme et de l'assassinat sous toutes leurs formes à travers le monde, a -t-on appris de son réalisateur.

"Il sera procédé prochainement aux répétitions de cette œuvre artistique (expression scénique mise en mode muet , mime et pantomime,...) avant la présentation de la générale prévue avant le 1er août prochain", a indiqué à l’APS Sidi Mohamed Belfadel qui a écrit le texte de la pièce et qui a participé à sa réalisation avec Bouzeboudja Houari.

Cette pièce théâtrale aborde les massacres commis à travers l’histoire, dont les crimes barbares et les génocides commis par le colonialisme français en Algérie, à l’instar des essais nucléaires à Reggane (dans le Sud du pays), de même que les crimes racistes dans de nombreux pays, les massacres de Sabra et Chatila (Liban) et autres horreurs de l’occupant israélien contre le peuple palestinien, selon la même source.

Ce travail artistique regroupe une poignée de comédiens, le tout synchronisé sur fond de morceaux de musique universelle et de gestes corporels (chorégraphie).

"Chronologia" se veut aussi une expérience artistique, la troisième du genre qui sera présentée par le duo Sidi Mohamed Belfadel et Bouzeboudja Lahouari dans le genre muet après avoir réalisé deux pièces théâtrales : "Sark El Mouhadjirine" et "Mozambique".