Une cérémonie en hommage à de nombreux artistes et acteurs culturels a été organisée lundi soir à Alger par le ministère de la Culture à l'occasion de la journée nationale de l'artiste coïncidant avec le 8 juin de chaque année.

Organisée au Palais de la culture Moufdi-Zakaria cette cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre de la Culture Malika Bendouda, de membres du gouvernement, de conseillers à la présidence de la République et du président de l'ARAV (Autorité de régulation de l'audiovisuel ) Mohamed Louber.

Lors de cette célébration de la journée nationale de l'artiste, des hommages ont été rendus à la comédienne Fatiha Soltane, au sculpteur Mohamed Boukerche, au poète Mahfoud Belkheiri, au plasticien Ammar Allalouche, au chanteur et musicien Abdallah El Mennaï, au sculpteur Djelloul Sahli ainsi qu'à l'écrivain et traducteur Said Boutadjine.

A cette occasion la ministre de la Culture a également rendu hommage au travail des associations et clubs de lecture présents, en plus d'avoir présenté de jeunes écrivains participant à une résidence d'écriture baptisée du nom de l'écrivain et poète Malek Haddad (1927-1978), qui vise à soutenir la scène littéraire et aider à l'émergence de jeunes talents.

Dans son allocution, la ministre de la Culture a rappelé que "la finalisation du statut de l'artiste reste la priorité de son département" et que ce dernier a "accompagné les artistes" en cette période exceptionnelle imposée par la pandémie de coronavirus à travers l'Office national des droits d'auteurs et droits voisins (Onda), une opération qui a "mis au jour la fragilité de la condition sociale des artistes", estime-t-elle.

La ministre a également salué la mémoire d'artistes récemment disparus, Kaddour Darsouni, un des maîtres de la chanson andalouse, Idir, chantre de la chanson algérienne d’expression kabyle, et Abdel Hamid Habati comédien- dramaturge et acteur.

Plusieurs activités et manifestations culturelles et artistiques virtuelles ont été programmées par le ministère à travers les Directions et maisons de la Culture au niveau national en célébration de cette journée.