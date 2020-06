Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres a déclaré lundi à l'occasion de la Journée mondiale de l'Océan que la pandémie de Covid-19 est une occasion sans précédent de changer notre relation avec le monde naturel.

Alors que l’humanité s’emploie à stopper la pandémie de Covid-19 et à reconstruire en mieux, le Secrétaire général des Nations Unies, Ant?nio Guterres, souligne que nous avons "une occasion sans précédent et la responsabilité" de changer pour le mieux notre relation avec le monde naturel, y compris les mers et les océans de la planète.

" Nous dépendons des océans pour l’alimentation, les moyens de subsistance, le transport et le commerce", a déclaré M. Guterres lors d’un message pour la Journée célébrée le 8 juin de chaque année.

L'ONU, rappelle que les océans sont les poumons de la planète et son plus grand puits de carbone.

A ce titre, ils contribuent de façon essentielle à réguler le climat mondial. Aujourd’hui, le niveau de la mer monte à cause des changements climatiques, si bien que, dans des pays de faible élévation et dans des villes et villages côtiers du monde entier, des vies et des moyens de subsistance sont en péril.

Les océans deviennent de plus en plus acides, ce qui fait peser une menace sur la biodiversité marine et les chaînes alimentaires essentielles. Et la pollution plastique est quant à elle omniprésente.

En cette Journée mondiale de l’océan, les Nations Unies souhaitent mettre en avant l’innovation pour un océan durable.

M. Guterres a rappelé qu’il est essentiel de mieux comprendre les océans pour préserver les stocks halieutiques et découvrir de nouveaux produits et médicaments.

La Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable, qui débutera en 2021, offrira à cet égard une impulsion et un cadre d’action commun.