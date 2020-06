La wilaya de Boumerdes a affecté prés de 280 opérations de développement, dotées d’une enveloppe globale de plus de quatre milliards de DA, pour la relance du développement au niveau de 322 zones d’ombre, à travers son territoire, a annoncé, lundi, le wali Yahia Yahiatene.

"Ces opérations sont relatives à des projets d’alimentation en eau potable(AEP), d’éclairage public, de réalisation de salles de soins et de conduites d’assainissement, et d’aménagement de routes et de classes d’extension, entre autres", a indiqué le wali, dans une déclaration à la presse, lors d’une rencontre consacrée à l’examen et au suivi de l’état d’exécution de ces projets. Sur ce total d’opérations, 200 ont été lancées en chantier pour une enveloppe de prés de trois milliards de DA, a ajouté M.Yahiatene, signalant la "réception déjà de 44 opérations parmi elles, au moment ou 58 autres ont été parachevées et seront bientôt livrées, contre 86 projets en chantier, et huit non encore lancés en travaux", a-t-il fait savoir.

"Les 80 opérations restantes, dotées d’une enveloppe de prés d’1,3 milliard de DA, seront bi entôt lancées en réalisation", a-t-il ajouté.

Le wali de Boumerdes a, également, fait part de l’introduction d’une proposition, auprès de la tutelle, pour l’inscription de 1.383 autres opérations de développement au profit des mêmes zones d’ombre, pour une enveloppe de plus de 17 milliards de DA.

Signalant que ces opérations " n’ont pas bénéficié, à ce jour, d’une couverture financière", et qu’elles seront de ce fait "classées selon leur priorités, pour un financement progressif, suivant la disponibilité de fonds pour ce faire", a-t-il expliqué. "Nous continuerons sur cette lancée jusqu’à la concrétisation des différents programmes de développement en cours, ou de ceux programmés, tout en réfléchissant à des sources de financement pour ce faire, suivant des priorités visant essentiellement la couverture des besoins immédiats des résidants de ces zones d’ombre", a assuré le chef de l’exécutif de Boumerdes.