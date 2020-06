Les Scouts musulmans algériens (SMA) ont déployé plus de 30 sections sur le terrain pour renforcer leurs actions de solidarité et d’aide envers les équipes médicales ainsi qu’envers les populations enclavées en cette période de pandémie du Covid-19, a-t-on appris lundi auprès de cette organisation.

"Nous avons mobilisé 32 sections à travers les différentes communes de la wilaya de Bouira pour intensifier nos opérations d’aide et de solidarité en cette période de crise", a indiqué à l’APS le Mouhafedh des SMA de Bouira, Ahmed Si Youcef. Les SMA s’étaient engagés depuis début avril dernier dans une série d’actions pour apporter de l’aide aux staffs médicaux au niveau des hôpitaux en leur fournissant des équipements de protection (masques, gants, combinaisons et blouses de protection), ainsi que de la nourriture (repas). "Plus de 42.000 masques ont été distribués aux médecins, infirmiers et aux citoyens, et 4.300 repas ont été fournis aux équipes soignantes pour les aider à lutter contre la pandémie du nouveau Coronavirus", a précisé M. Si Youcef. A Bouira, les SMA ont ouvert dix ateliers pour la confect ion de masques et autres équipements de protection, dont quatre ateliers ont été créés en collaboration avec des centres de la formation professionnelle. Plus de 650 combinaisons de protection ont été distribuées aux médecins et infirmiers de l’hôpital Mohamed Boudiaf et dans d’autres hôpitaux de la wilaya "Nos sections ont réussi également à mettre en place des passages de désinfection devant des institutions publiques pour lutter contre la propagation du virus", a expliqué le même responsable. Par ailleurs, 6.270 familles démunies et affectées par le confinement sanitaire imposé par les pouvoirs publics ont bénéficié d’aides alimentaires depuis le 14 avril dernier. Toujours dans le cadre de ses efforts de soutien et de solidarité, les SMA ont mené 368 campagnes de sensibilisation sur les dangers de la pandémie ainsi que sur mesures de prévention.

"Les sections ont réussi également à mener 695 opérations de nettoyage et de désinfection qui ont touché des lieux et institutions publiques", a ajouté à l’APS le Mouhafedh des SMA de Bouira.