Un surfeur a été tué dimanche par un requin au large d'une plage très fréquentée de la côte est de l'Australie, a indiqué la police.

L'homme de 60 ans surfait à Kingscliff, à une centaine de kilomètres au sud de Brisbane, dimanche matin lorsque le squale de trois mètres l'a saisi à une jambe, a précisé la police dans un communiqué.

La police a été informée du fait que plusieurs surfeurs se sont portés à son secours et ont chassé le requin avant que l'homme blessé ne soit évacué sur la plage, a indiqué la même source, ajoutant que des premiers secours lui ont été administrés pour traiter sa jambe gauche qui présentait des blessures graves, mais a succombé à ses blessures et a été déclaré décédé sur place.

Il s'agit de la troisième attaque fatale de squale depuis le début de l'année en Australie, l'un des pays où les attaques de requins sont les plus fréquentes.

L'année dernière, le pays-continent a recensé 27 attaques, selon le zoo de Taronga à Sydney.

Selon les experts, le nombre d’attaques mortelles de squales dans les eaux australiennes est en augmentation en raison de la pratique de plus en plus répandue des sp orts nautiques.