Les forêts d’Oran font actuellement l'objet de travaux d’ouverture de pistes pour faciliter l’intervention des unités de la conservation des forêts dans la lutte contre les feux et de la protection civile en cas de départs d’incendies, a-t-on appris auprès de la conservation des forêts.

Cette opération entre dans le cadre du renforcement du système de prévention programmé dans le plan initial de la wilaya d’intervention dans la lutte contre les incendies, axé sur cinq modules dont ceux inhérents aux aspects juridiques et d’organisation de la campagne 2020, alors que les autres sont relatifs à la vigie, aux risques et à la sensibilisation des citoyens sur la préservation du patrimoine forestier, a indiqué la même source.

Dans ce cadre, des pistes forestières d’une longueur de 2,5 kilomètres ont été ouvertes dans la forêt de "Safra", commune de Boutlelis, réalisées par l’entreprise régionale de génie rural d’Oran, alors que les travaux d’aménagement de 10,5 km au niveau des forêts de "Tazdout, "Tafrent", "Ras El Aïn" et "Kristel" sont en cours dans la commune de Gdyel, a-t-on fait savoir.

Le progr amme global d’aménagement des pistes forestières de l’année en cours est de 55 km et comprend les forêts de "Mers El-Hadjadj", de "Bethioua", de "Boutlelisse, de "Misserghine", de "Aïn El Kerma", de "El-Ançor", d'Oran et de "El-Bia", a indiqué, à l’APS, la chef de service prévention et lutte contre les incendies et les maladies parasitaires à la conservation des forêts.

Le système de prévention contre les feux de forêts comprend également l’ouverture de tranchées pare-feu sur une superficie de 61 hectares dans les forêts de Gdyel, Boutlelis, Aïn El Kerma, El-Ançor, Misserghine, Bousfer et Oran, en plus de travaux sylvicoles de nettoyage des forêts sur une superficie de 485 hectares au niveau des forêts de Bethioua, Gdyel, Boutlelis, Aïn El Kerma, Misserghine, El-Ançor, Oran et Tafraoui, a ajouté Halima Houaria.

D'autre part, Sonelgaz a entrepris des travaux de nettoyage sous les pylônes électriques de haute et moyenne tensions à travers les forêts de la wilaya et d’autres concernant les bordures des routes mitoyennes à ces espaces, pris en charge par la Direction des travaux publics, ainsi que d’autres travaux à l'actif des communes.

Les services agricoles de la wilaya installent des barrières entre les terres agricoles et les espaces boisés afin de limiter la progression des feux en cas d’in cendies et autres dégâts.

La conservation des forêts a lancé un appel, dans sa page Facebook, à tous les agriculteurs pour prendre les mesures nécessaires de prévention contre les incendies par la mise en place d’une bande d’isolation aux abords des récoltes agricoles dans le but d e les prémunir des mégots jetés par des usagers de la route.

La conservation des forêts de la wilaya d’Oran a mis à la disposition des citoyens un numéro vert (041 62 22 22 ) disponible en H24 afin de les aviser en cas d'incendies, des dangers et des agressions sur le patrimoine forestier.

Cette institution a également mené des opérations de sensibilisation tout au long de l’année envers les citoyens, les enfants et les associations les interpellant sur l'impérative protection des forêts partant de leur importance environnementale et économique.

La wilaya d’Oran avait enregistré, durant la saison écoulée, 25 incendies ayant détruit 121,29 ha dont 48 ha de forêts, 69 ha de broussailles et 4 ha d’herbes.