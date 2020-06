Les services de la Conservation des forêts de Chlef ont fait échouer trois opérations d’agression de biens forestiers durant la semaine en cours, a-t-on appris samedi auprès de cette structure.

Les équipes conjointes des brigades mobiles des agents des forêts et de la gendarmerie nationale ont fait échouer trois opérations de coupe et de transport illicites d’arbres et d’herbes médicinales, a indiqué le charge de communication auprès des services de la conserdu ation des forêts, Mohamed Boughalia.

"Ces agressions sur des biens forestiers ont été mises en échec, peu avant l’heure fixée pour le confinement sanitaire, au niveau des circonscriptions forestières de Beni Haoua, (90 km au Nord de Chlef), Zebboudja (31 km au Nord -ouest) et Oued Fodda (20 km à l’Est)", a-t-il précisé. La première opération a donné lieu à l’arrestation d’un individu à la forêt Bissa (commune de Zebboudja), qui procédait à la coupe d’arbousiers pour en confectionner des chevilles (tuteurs) utilisées dans la culture des tomates sous serres. Un PV d’infraction a été établi à son encontre po ur "coupe et transport sans autorisation et exploitation illicite de la ressource forestière", outre la saisie de 204 chevilles en bois, d'un véhicule de transport et d’une quantité considérable de fenouil sauvage utilisé pour l’extradition d’huiles naturelles. La 2ème opération a été réalisée dans la forêt de "Daoula Cheraga" de la forêt de Beni Rached relevant de la circonscription de l’Oued Fodda, où un nombre de personnes ont été surprises en flagrant délit d’abattage et de mise en feux de plants de pin d’Alep vert, en vue de labourer le site pour l’exploiter à des fins agricoles, a-t-on signalé de même source. Un individu a été arrêté sur place et un tracteur saisi, alors que deux de ses acolytes ont réussi à prendre la fuite.

Des investigations sont toujours en cours en vue les retrouver. Quant à la 3eme agression, mise en échec par la brigade mobile des forêts au niveau de la circonscription de Beni Haoua, elle est relative à la réalisation par un riverain d'une construction illicite à l’intérieur des biens forestiers nationaux.

Un appel a été lancé, à l’occasion, par les services des forêts en direction des citoyens, en vue de faire prévaloir la conscience environnementale et contribuer à la sauvegarde de la ressource forestière, en évitant ce type d’agressions et e n les dénonçant, parallèlement au signalement des incendies dès leur déclaration, de façon à aider à la préservation de l’écosystème dans la région, est-il recommandé.