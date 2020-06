Le nombre de décès liés à la pandémie de coronavirus en Inde a franchi le seuil de 7.000 morts, atteignant 7.135 en date de lundi, alors que le nombre total de cas confirmés a dépassé 250.000 pour atteindre 256.611, selon les dernières données publiées par le ministère de la Santé du pays.

Le ministère a indiqué que 206 décès dus au COVID-19, en plus de 9.983 nouveaux cas positifs, ont été signalés en Inde au cours des dernières 24 heures. Il s'agit de la plus forte augmentation du nombre de cas jamais enregistrée en une journée dans ce pays, jusqu'à présent. "Lundi à 08H00 heure locale (02H30 GMT), 7.135 décès liés au nouveau coronavirus ont été recensés dans le pays", a indiqué le bulletin d'information publié par le ministère. Dimanche matin, le total des cas confirmés était de 246.628, et celui des décès de 6.929. Selon le ministère, jusqu'à présent, 124.095 personnes ont quitté l'hôpital après amélioration de leur état. "A l'heure actuelle, le nombre de cas actifs dans le pays est de 125.381", d'après le bulletin d'information.

La cinquième phase du confinement à l'échelle nationale, qui a vu l'introduction de plusieurs assouplissements ainsi qu'une réouverture progressive, est entrée en vigueur le 1er juin. Le 25 mars, le Premier ministre indien Narendra Modi avait annoncé un confinement national pour contenir la propagation du COVID-19 et briser la chaîne de contamination.



Italie - Vatican Plus aucun cas au Vatican, l'épidémie "suromontée"

Il n'y a plus actuellement aucun cas de nouveau coronavirus (Covid-19) au Vatican, a annoncé le Saint-Siège, tandis que le pape Francois a jugé l'épidémie "surmontée" en Italie. "La dernière personne déclarée malade du Covid-19 ces dernières semaines a été testée négative", a annoncé dans un communiqué samedi soir le directeur des services de presse, Matteo Bruni. "A ce jour, il n'y a plus aucun cas de nouveau coronavirus parmi les employés du Saint-Siège" ou au sein du Vatican, indique le communiqué. Douze personnes au total ont été contaminées au sein du Vatican, selon le site internet officiel du Vatican.

"Elles avaient été placées en isolement à domicile par la Direction de la santé et de l'hygiène du Vatican", alors que "depuis le début de cette crise, les responsables sanitaires et administratifs du Vatican suivent les recommandations des autorités italiennes, compte tenu de l'enclavement de ce petit territoire dans la ville de Rome", toujours selon Vatican News.

Dimanche, le pape François a appelé à la prudence face au virus et souligné que l'épidémie "est surmontée en Italie".

I l a en outre estimé "nécessaire de suivre les mesures (sanitaires) en vigueur" pour éviter le retour du virus.

"Malheureusement dans d'autres pays, plus particulièrement en Amérique latine, le virus continue de faire de nombreuses victimes", a-t-il déploré. L'épidémie de Covid-19 a fait 33.846 morts en quatre mois dans la péninsule italienne, selon le dernier bilan officiel de la protection civile italienne. L'épidémie est aujourd'hui maitrisée (avec 72 morts et 270 contaminations pour les dernières 24 heures), et le pays a entamé il y a un mois son déconfinement progressif.

Le bilan de la pandémie approche les 400.000 morts dans le monde, et elle s'est particulièrement accélérée ces dernières semaines en Amérique latine, en particulier au Brésil, désormais le troisième pays le plus endeuillé de la planète (35.930 morts), derrière les Etats-Unis (109.791 décès) et le Royaume-Uni avec 40.465 morts.