Le bilan des cas confirmés du nouveau coronavirus au Brésil a grimpé à 685.427, selon le dernier bilan du ministère de la santé, qui a annoncé, dimanche soir, 12.581 nouvelles infections.

Au cours des dernières 24 heures, le ministère a recensé 1.382 nouveaux décès dus au Covid-19, ce qui porte le total à 37.312 morts.

Depuis vendredi, le gouvernement adopte un nouveau format de présentation des données sur la pandémie, qui a suscité des critiques de la part du pouvoir législatif, des médias, de spécialistes et des milieux de la justice.

Le ministère de la Santé a annoncé dimanche qu'il était en train de finaliser une nouvelle plateforme de présentation des données sur la pandémie, dont le pic est prévu pour juillet dans ce pays de plus de 210 millions d'habitants.

Le département a indiqué qu'il offrira des graphiques de l'évolution quotidienne des nouveaux cas, sans préciser s’il va reprendre la diffusion du nombre total de cas et de décès.

Samedi, le président Jair Bolsonaro a confirmé que le gouvernement avait adopté un nouveau système pour fournir des informations sur le coronavirus, estimant que c ette démarche "vise à éviter la sous-déclaration et les incohérences". Depuis vendredi, les bilans de la pandémie, qui présentent moins de détails, notamment par région, sont publiés à 22H00, au lieu de 19H00.

Le président du Congrès, Rodrigo Maia, est allé jusqu'à demander samedi au secrétariat général de la présidence que le gouvernement revienne au format initial de divulgation des données.

De son côté, le Bureau du Procureur a accordé au ministre de la Santé par intérim, le général Eduardo Pazuello, un délai de 72 heures pour expliquer et présenter l'acte administratif qui soutient la modification. Le Brésil est le deuxième pays au monde avec le plus de cas de Covid-19 et troisième en termes de décès.