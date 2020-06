Cela porte à 110.482 le nombre total de décès dus au Covid-19 aux Etats-Unis, où 1.938.842 cas ont été recensés.

Ces deux chiffres nationaux sont les plus élevés au monde.

En revanche, par habitant, plusieurs pays européens devancent les Etats-Unis en ce qui concerne le nombre de morts, comme la France, l'Italie ou l'Espagne.

Au plus fort de la crise, mi-avril, les Etats-Unis enregistraient autour de 3.000 morts par jour.

Le président Donald Trump a assuré vendredi que les Etats-Unis avaient "largement surmonté" la crise et a de nouveau appelé les gouverneurs à alléger dans leurs Etats les restrictions liées à la lutte contre l'épidémie.

Mais les personnels de santé s'inquiètent des manifestations d'ampleur qui se tiennent depuis plus d'une semaine à travers le pays pour protester contre les brutalités policières et le racisme.

Elles pourraient éventuellement entraîner un rebond des contaminations dans les prochaines semaines.