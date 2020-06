Un laboratoire de dépistage du nouveau coronavirus (Covid-19) a été mis en service dimanche à l’école nationale supérieure de biotechnologies (ENSB) de l’université Salah-Boubnider-(Constantine 3).

Ce laboratoire a été ouvert après la levée de réserves émises par l’institut de Pasteur d’Alger relatives notamment à l’installation des postes de sécurité microbiologiques (PSM) qui permettent d’éviter la contamination de l’environnement de ce laboratoire, a indiqué à l’APS, le directeur de l’ENSB, Pr Khelifi Douadi. En plus d’une équipe d’ingénieures en biologie moléculaire de l’ENSB, un staff médical du laboratoire de microbiologie du centre hospitalo-universitaire, CHU-Benbadis a été affecté à ce nouveau laboratoire de dépistage du Covid-19, a -t-il précisé , soulignant que ce laboratoire effectuera dans un premier un nombre limité de tests. Il a déclaré que le nombre des tests de dépistage sera revu à la hausse "en fonction de la demande". Ouvert à l’initiative d’un groupe de médecins de la wilaya de Constantine ayant pris en charge la fourniture à titre caritatif des équipements médi caux nécessaires de dépistage du Covid-19, ce laboratoire constitue la deuxième structure du genre dans la wilaya de Constantine qui vient renforcer ainsi les capacités de l’annexe de l’institut pasteur d’Alger (IPA) ouverte, depuis mars dernier, au Centre de recherche en biotechnologie (CRBT), a fait savoir le même responsable. Le groupe de médecins bénévoles a fait don au laboratoire de l’ENSB de plusieurs équipements, des PSM, une RT-PCR (Polymerase Chain Reaction) et un automate qui permet l’extraction et l’amplification du virus ainsi que des consommables, a ajouté la même source saluant au passage l’initiative.

Supervisé par l’ENSB, la faculté des sciences médicales de l’université Constantine 3 et le laboratoire de microbiologie du CHUC, ce laboratoire est appelé à prendre en charge le dépistage du Covid-19 dans la région Est du pays à moyen terme, a révélé M.

Khelifi Le même responsable a mis en avant les efforts des équipes de la biosécurité du CRBT dans la formation du personnel du laboratoire de l’ENSB notamment dans le volet manipulation des équipements médicaux.