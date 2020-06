A l'occasion de la saison estivale, l'Institut national du cancer et Santé publique France rappellent les gestes de prévention essentiels pour profiter du soleil en toute sécurité.

80 000 cancers de la peau diagnostiqués chaque année, dont l'essentiel dus à une exposition au rayonnement solaire excessive (sur la plage, sans protection) ou chronique (dans l'agriculture, le bâtiment ou les métiers du sport par exemple). Face à ce constat, l'Institut national du cancer et Santé publique France lancent une campagne de communication pour rappeler les gestes essentiels pour profiter du soleil sans prendre de risque : Porter un chapeau, des lunettes de soleil et des vêtements légers couvrants.

Appliquer de la crème solaire régulièrement.

Eviter de s'exposer entre 12h et 16h.

LES UV ARTIFICIELS NE PRÉPARENT ABSOLUMENT PAS LA PEAU AU SOLEIL

L'Inca en profite aussi pour balayer certaines idées reçues et rappeler notamment que :

Les cabines de bronzage ne préparent pas la peau au soleil car les UV artificielsne font que s'ajouter aux UV du soleil, renforçant ainsi le risque de cancer.

Les autobronzants et compléments alimentaires ne protègent pas des méfaits du soleil et n'apportent aucune protection.

Ce n'est pas parce qu'on est bronzé qu'on ne doit pas se protéger avec une crème solaire car le bronzage empêche la survenue de coups de soleilmais n'empêche pas les UV d'agresser la peau.

"Cette communication a aussi pour objectif de sensibiliser les publics les plus à risque, c'est-à-dire les personnes les plus exposées au rayonnement des UV dans le cadre de leur profession comme les agriculteurs, les personnels des BTP, les marins, ainsi que toutes les personnes exerçant une activité en plein air, ou dans le cadre de leurs loisirs" souligne l'Inca.