Trop heureux(se) de pouvoir enfin sortir, vous en profitez pour passer du temps dehors sans forcément penser à vous tartiner de crème solaire. Et c'est là que le coup de soleil intervient. Le coup de soleil est une véritable brûlure de la peau. Provoquée par les rayons UVB du soleil qui agressent l'épiderme, cette brûlure peut être plus ou moins grave selon son degré. et doit être soignée en tant que telle.

COMMENT RECONNAÎTRE LA GRAVITÉ D'UN COUP DE SOLEIL ?

Si c'est simplement rouge et que ça tire, c'est une brûlure du 1er degré. En plus d'éviter les nouvelles expositions au soleil et de se réhydrater, il s'agit alors de soulager le mieux possible la douleur. Pour cela, voici 10 remèdes naturels à base d'ingrédients faciles à trouver dans votre cuisine ou salle de bain.

Si des cloques (à ne surtout pas percer) ou de simples petites bulles apparaissent sur la peau, c'est une brûlure du 2ème degré, auquel cas il ne faut surtout pas les percer pour éviter le risque d'infection. Passez la peau sous un filet continu d'eau froide pour refroidir la brûlure, prenez du paracétamol et appliquez sur le coup de soleil une crème type Biafine. Laissez la peau "boire" toute cette crème et renouvelez l'application.

Si les cloques continuent de s'étendre ou que la peau reste rouge, consultez le médecin. Idem si vous faites de la fièvre : les coups de soleil peuvent en effet être accompagnés d'un coup de chaleur.

10 REMÈDES DE GRAND-MÈRE POUR LES COUPS DE SOLEIL

Pour soigner au naturel une simple brûlure du premier degré, vous avez l'embarras du choix parmi les ingrédients qui chouchoutent la peau : le melon, l'aloe vera, le lait écrémé, le bicarbonate de soude, la levure de bière, le thé... Sans oublier les plantes comme la lavande ou le calendula. Découvrez ci-dessous les meilleurs remèdes de grand-mère pour soigner les coups de soleil.

Le lait écrémé ou le yaourt

Si votre coup de soleil est assez léger, votre peau a simplement besoin d'être apaisée et rafraîchie. Les protéines que contiennent le lait écrémé ou le yaourt ont un effet calmant et leurs ferments lactiques ont des propriétés anti-inflammatoires.

Mode d'emploi : Mélangez 25 cl de lait écrémé à 1 litre d'eau et ajoutez quelques glaçons. Appliquez des compresses imbibées de ce mélange pendant dix à quinze minutes, et renouvelez l'opération toutes les deux à quatre heures.

Ou appliquez une couche épaisse de yaourt nature sur la peau et laissez reposer 15 minutes avant de nettoyer avec un peu d'eau fraîche ou une eau florale.

Le vinaigre

Le vinaigre a pour effet d'assouplir la peau et de calmer l'irritation. Il est surtout parfait pour soulager rapidement la douleur du coup de soleil. Vinaigre blanc et vinaigre de cidre peuvent être utilisés, au choix. Le pH du vinaigre rééquilibre celui de la peau qui vient d'être agressée par le soleil et apporte une sensation de fraîcheur immédiate.

Mode d'emploi : remplissez un bol avec une moitié d'eau froide et une moitié de vinaigre blanc. Trempez un linge dans ce mélange et appliquez-le sur le coup de soleil pendant 5 minutes. Recommencez deux ou trois fois l'opération. Vous pouvez aussi appliquer des compresses de vinaigre de cidre.

Le bicarbonate de soude

Utilisé en cuisine pour alléger la pâte des gâteaux, le bicarbonate de soude crée un environnement alcalin qui soulage la peau. En outre, il a des propriétés antiseptiques.

Mode d'emploi : versez un peu de bicarbonate de soude dans de l'eau fraîche, trempez des compresses dans ce mélange et appliquez-les sur le coup de soleil pendant une dizaine de minutes. Si vous souffrez d'allergie au soleil, mélangez quatre cuillères à soupe de bicarbonate à quelques gouttes de vinaigre de cidre afin d'obtenir une pâte épaisse. Appliquez cette pâte en cataplasme sur le décolleté, les épaules ou le visage, endroits privilégiés des petits boutons de la lucite estivale. Laissez agir une heure ou deux puis rincez à l'eau fraîche.

11 L’aloe vera

On connaît les vertus digestives du jus d'aloe vera, mais utilisé sous forme de gel, cette plante possède d'incroyables propriétés cicatrisantes et adoucissantes. L'aloe vera fait merveille pour soulager les brûlures du soleil car il contient des acides aminés (7 des 8 essentiels, 11 des 14 secondaires) essentiels à la régénération des cellules de la peau et des enzymes anti-inflammatoires.

Mode d'emploi : appliquez sur la brûlure et laissez la peau absorber le produit avant d'en remettre une couche. Ne rincez pas. Préférez le gel biologique vendu en pot, très concentré en jus d'aloe vera plutôt qu'un produit cosmétique qui "contient de l'aloe ver"». Le gel se conserve pendant six mois au frigo après ouverture.

L'huile de calendula

Habituellement, on utilise l'huile végétale de calendula pour traiter les peaux fragilisées et irritées. Dans le cas d'un coup de soleil, on fait appel à ses propriétés cicatrisantes et apaisantes. Sa teneur en carotène et en vitamine A vont permettre de restructurer la peau.

Mode d'emploi : déposez une petite perle d'huile sur le bout de vos doigts et massez très doucement la zone de votre coup de soleil. Si c'est sur le visage, évitez le contour des yeux. Laissez agir toute la nuit.

Pour faire vous-même votre huile de calendula : stérilisez un petit pot en verre, remplissez-le de fleurs de calendula sans les tasser et couvrez d'huile d'olive. Laissez macérer pendant 45 jours puis filtrez cette huile. Vous l'utiliserez pour adoucir la peau après chaque exposition solaire. Elle aide aussi à nourrir les mains desséchées.

Le melon

Si vous avez un melon sous la main, n'hésitez pas ! La pulpe de melon contient de la vitamine A adoucissante, qui calme l'inflammation, et les pépins sont riches en acides gras qui assouplissent la peau agressée.

Mode d'emploi : sortez le mixeur, broyez le fruit avec les pépins - c'est important - puis appliquez sur la zone du coup de soleil. Recouvrez d'un linge propre et laissez agir 15 minutes en tapotant doucement.

Les sachets de thé

Si vous avez oublié vos lunettes de soleil (ce qui n'est jamais recommandé car vous risquez un coup de soleil de l'oeil) et que vos paupières ont gonflé, le tannin du thé va les aider à dégonfler.

Mode d'emploi : trempez des sachets de thé noir dans de l'eau bien froide (si possible sortie du réfrigérateur) de façon à bien les imbiber. Essorez-les légèrement et appliquez-les sur vos paupières.

L'argile rouge

L'argile rouge est un puissant anti-inflammatoire et un cicatrisant hors-pair. Riche en minéraux (magnésium, potassium), il stimule le circulation du sang et la répération de la peau. Cerise sur le gâteau : l'argile illumine aussi le teint.

Mode d'emploi : mélangez 1 cuillère à café d'argile rouge avec de l'eau pour obtenir une pâte un peu épaisse, peu fluide. Étalez la pâte sur un linge de coton. Appliquez l'argile à même la peau et laissez poser 2 heures, minimum. Le mieux, est de laisser poser toute une nuit et de rincer le tout à l'eau tiède dès le réveil.

La lavandeOn connaît la lavande pour ses vertus apaisantes, mais la lavande vraie est également anti-inflammatoire et cicatrisante.

Mode d'emploi : placez deux poignées de fleurs de lavande séchées dans un linge fin et déposez ce linge au fond de la baignoire. Plongez-y pendant 10 à 15 mn. Vous pouvez remplacer la lavande séchée par de l'huile essentielle de lavande vraie. Dans ce cas, diluez 5 gouttes d'HE dans un demi-verre de lait en poudre, versez le tout dans l'eau de ce bain aromatique, brassez bien avant d'y plonger.