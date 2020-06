L’assemblée populaire communale (APC) de Hammam N’bail (45 km à l'Est de Guelma) a décidé d'interdire la baignade dans le site touristique naturel connu sous le nom de Guelta Zerga, a-t-on appris dimanche du président de cette APC, Hocine Hadjadji.

Dans une déclaration à l’APS, cet édile a précisé que la décision prise par l'assemblée populaire communale de Hammam N’bail est dictée par l’ampleur prise par le phénomène des baignades inopportunes dans ce plan d’eau naturel, au risque d’occasionner une pollution de son eau, destinée à alimenter en eau potable les citoyens de cette collectivité locale.

Il a déclaré , en ce sens, que des "sanctions seront prises à l'encontre des contrevenants qui transgresseront cette décision ,que les éléments de la gendarmerie nationale territorialement compétents veilleront à son application". Le même responsable a par ailleurs fait savoir que l'annonce de l'interdiction de se baigner dans la région El Guelta Zerga a été placardée à divers endroits, en plus des réseaux sociaux, pour informer les partisans de ce site naturel. El Guelta Zerga est un magnifique site natur el niché au creux d’une chaine de montagnes rude à escalader, ce qui en a fait au cours des dernières années une destination de prédilection pour les amateurs de la nature, en particulier durant l'été, où le lit de la cascade d’eau qui se déverse sur plus de 20 mètres du haut de la montagne fait chaque jour office de piscine pour des dizaines de jeunes.

Dernièrement, l’eau de la région d’El Guelta Zerga est exploitée pour alimenter en eau potable les foyers de la commune, notamment depuis la réalisation d’une station de traitement et d'épuration des eaux du site, d’un réservoir et d'une station de pompage raccordés au réseau de distribution d'eau potable de cette même collectivité locale.