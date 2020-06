Les travaux de réalisation des 3.000 logements location-vente (AADL) construits au niveau du pôle urbain Ahmed Zabana, situé dans la commune de Misserghine (Oran), ont été achevés, a-t-on appris dimanche des responsables de la direction régionale de l’Agence d’amélioration et de développement du logement (AADL) d’Oran.

Les responsables de cette agence ont indiqué dimanche, en marge d’une visite sur site du wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, au niveau du pôle urbain Ahmed Zabana, que les travaux ont été achevés à cent pour cent (100%) concernant les 3.000 logements de type location-vente.

La même source a expliqué qu’il était prévu la réception, au deuxième trimestre de l’année en cours, de 1.500 logements pour passer à 3.000, ajoutant qu’il a été procédé à l’achèvement des travaux de raccordement au réseau de gaz de ville, au revêtement des routes, de même qu'à l’aménagement extérieur, dont la création d'espaces verts et d'aires de jeux pour enfants.

Selon la même source, le seul obstacle qui reste pour l’attribution de ce quota de logements est le non achèvement des travaux de réalisation d'un réservoir d’eau d’une capacité de 10.000 mètres cubes dont le taux d’avancement est de 10% et la réception est prévue dans 6 à 8 mois au plus tard.

Le chef de l’exécutif de la wilaya a insisté sur l'importance à accorder à tous les chantiers en charge de la réalisation des programmes d’habitats dans la wilaya, notamment avec la possibilité, pour les intervenants activant dans le domaine de la construction, de se déplacer sans autorisation de 05 heures à 19 heures, soulignant qu’il sera procédé, à partir d’aujourd’hui, à la levée, par étapes, des mesures de confinement sanitaire dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

Il est prévu l'attribution, courant du mois en cours, de 2.304 logements location-vente au niveau du même pôle urbain, dont l'opération d'attribution était programmée pour fin mars dernier, avant d’être reportée à cause de la pandémie du Covid-19. Ce quota de logements comprend 2000 unités au site 2 et 304 autres au site 3 du nouveau pôle urbain Ahmed Zabana, à Misserghine.

Ce deuxième (2) quota de logements, qui sera distribué au nouveau pôle urbain Ahmed Zabana, intervient après l’attribution au mois de novembre dernier de 2.800 logements de même type, a-t-on souligné. Pour rappel, l'opération d'attribution globale de 15.143 logements location vente (AADL) à leurs bénéficiaires est prévue au niveau du m ême pôle urbain par étape, jusqu’à ce qu’il soit achevé, à savoir vers la fin de l’année en cours.

D’autre part, il est prévu la réception de 8.000 logements publics locatifs au nouveau pôle urbain d'Oued Tlélat dans les trois à cinq mois à venir, immédiatement après l’achèvement des travaux d’aménagement extérieur matérialisés par le raccordement des réseaux divers. Les logements sont achevés à cent pour cent (100%), selon les explications fournies par l’Office de promotion et de gestion immobilière, lors de la visite d’inspection du wali d’Oran au niveau de ce pôle urbain.

Ce quota de logements sera distribué en quatre étapes : la première (3.000 logements, la deuxième (2.500) et la troisième (2.500). A noter que ce quota de logements était programmé par étapes jusqu’à la fin juillet prochain, avant qu’il ne soit renvoyé à plus tard à cause de l’arrêt des travaux imposé par le confinement sanitaire de prévention contre la pandémie de Covid-19.