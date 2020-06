Le village de Tebouihemt dans la commune d’El Ouledja (distante de 120 km de Khenchela) vient d’être raccordé au réseau de distribution d’eau potable (AEP), a-t-on appris dimanche du président de l’Assemblée populaire (APC) de cette commune, Djamel Drifi.

Dans une déclaration à l’APS, l'élu a indiqué que 100 foyers du village de Tebouihemt viennent d’être raccordés au réseau d’alimentation en eau potable dans le cadre d’un programme visant à améliorer les conditions de vie dans les zones d’ombre de cette collectivité locale. Il a relevé par ailleurs que cette opération a nécessité la pose de nouvelles installations sur une distance de 52 km à partir du barrage de Babar en passant par le centre de la commune d’El Ouledja pour arriver à ce village qui est , le point le plus éloigné du chef-lieu de wilaya. Le projet a mobilisé une enveloppe financière de 75 millions de dinars puisée du budget octroyé à la wilaya de Khenchela en 2019 dans le cadre de la caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales. Le président de l’APC de Tebouihemt a également souligné que cette opéra tion a mis fin au calvaire des habitants de ce village qui devaient s’approvisionner des citernes provenant de la commune de Zerbiat El Ouadi dans la wilaya de Biskra.

M. Drifi a aussi fait savoir dans ce contexte que le village de Tebouihemt va "prochainement" faire l’objet de travaux d’aménagement urbain et ce dès le parachèvement des procédures administratives nécessaires. Il est à rappeler que 324 régions d’ombre ont été recensées dans la wilaya de Khenchela durant le mois de mars. Cette opération a donné lieu à l’inscription de 477 projets de développement relevant de 14 secteurs vitaux.