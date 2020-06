Dans une intervention à la chaine " 24, Saoudi-sports", Messaad El Amiri, un des responsables du club, a qualifié de " rumeur", les dernières informations faisant état du départ de Belaili, au prochain mercato d'été.

" Ahli Djeddah n'a reçu aucune demande d'achat du joueur Belaili ni d'autres joueurs du club. Belaili est sous contrat jusqu'en juin 2022.

Le club ne compte libérer aucun de ses joueurs", a indiqué Al Amiri .

Le responsable saoudien a ajouté que son club compte bâtir un solide groupe en prévision de la reprise du championnat et la prochaine Ligue des champions d'Asie.

Al Amiri a estimé d'autre part que l'international algérien constitue une pièce importante pour l'équipe et il est difficile de s'en séparer. " Certes Belaili n'a montré que 30% de ce qu'il est capable de faire. Mais, on sait que la période d'adaptation prend souvent beaucoup de temps. Sur le plan personnel, Be laili est un joueur capable de défendre et d'attaquer. On attend de lui le niveau qu'il avait présenté lors de la CAN-2019", a conclu le représentant du club saoudien.

Sacré meilleur joueurs interclubs, trophée décerné en janvier dernier par la Confédération africaine de football (CAF), Belaïli avait rejoint Al-Ahly Djeddah en 2019 en provenance de l'ES Tunis, pour un contrat qui court jusqu'en 2022. L'ancien joueur de l'USM Alger est dans le viseur du club turc de Galatasaray selon la presse locale. Belaili a inscrit cinq buts et offert trois passes décisives en dix-huit rencontres toutes compétitions confondues.