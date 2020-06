Des personnes manifestant dimanche contre le racisme à Bristol ont déboulonné une statue d'un important négrier mort au 18e siècle, Edward Colston, située dans le centre de cette ville du sud-ouest de l'Angleterre au passé esclavagiste.

Erigée en 1895 dans une rue qui porte son nom, cette statue de bronze a été arrachée de son piédestal par des cordes tirées par un groupe de manifestants.

Une fois la statue à terre, ils se sont massivement rués dessus pour la piétiner, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux et relayées par la télévision britannique.

L'un d'eux se fait photographier agenouillé sur le cou de la statue, reproduisant le geste du policier blanc qui a asphyxié le Noir américain George Floyd fin mai aux Etats-Unis, déclenchant un mouvement de protestation mondial contre le racisme et les brutalités policières. "Cet homme était un négrier. Il a été généreux envers Bristol mais c'était sur le dos de l'esclavagisme et c'est absolument abject.

C'est une insulte envers les citoyens de Bristol", a commenté John McAllister, un manifestant de 71 ans cité par l'agence britannique P ress Association.

La statue d'Edward Colston, qui faisait controverse depuis des années à Bristol, a ensuite été traînée dans la cité portuaire avant d'être jetée, aspergée de peinture rouge, dans la rivière Avon.

La police locale a annoncé l'ouverture d'une enquête et la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, a dénoncé un acte "absolument honteux et complètement inacceptable.

C'est du vandalisme, comme ce que nous avons vu hier à Londres". Pour sa part, le maire de Bristol Marvin Rees a déclaré dans un communiqué: "Je sais que le déboulonnage de la statue de Colson va diviser l'opinion, comme la statue l'a fait pendant de nombreuses années. Il est important d'écouter ceux qui estimaient que cette statue constituait un affront à l'humanité".

Issu d'une riche famille marchande, Edward Colston (1636-1721) s'est enrichi dans le commerce des esclaves. Il aurait vendu près de 100.000 esclaves d'Afrique de l'Ouest dans les Caraïbes et aux Amériques entre 1672 et 1689.

Il a ensuite utilisé sa fortune pour financer le développement de Bristol et des bonnes oeuvres, ce qui lui a longtemps valu une réputation de philanthrope avant la disgrâce. Au total, quelque 10.000 personnes ont défilé dans les rues de Bristol, comme des milliers d'autres durant le week-end à travers le Royaume-Uni.

A Londres, un rassemblement dans le quartier du Parlement s'est soldé par des incidents avec la police, qui a procédé à 29 arrestations, a-t-elle indiqué dimanche. Quatorze policiers ont été blessés.