Une personne est décédée et trois (3) autres ont été blessées dans deux accidents de la circulation distincts survenus mercredi à Ain Defla, a-t-on appris auprès de la direction locale de la Protection civile.

Le premier accident a eu lieu sur la route nationale (R N) n 4, à environ 700 m du barrage de la gendarmerie nationale situé à proximité du rond-point menant vers la commune d'Arrib lorsqu'un véhicule touristique a dérapé avant de se renverse r et de percuter un arbre, causant une hémorragie aiguë du nez à son conducteur (52 ans), a-t-on indiqué de même source.

Evacué vers l'hôpital du chef-lieu de wilaya, l'infortuné y rendra l'âme quelques minutes après son admission, a-t-on fait savoir. Les services de la protection civile ont également indiqué que trois personnes ont été blessées dans un deuxième accident de la circulation survenu sur la RN 4 au lieu-dit Oued Ezzeboudj relevant de la commune de Hoceinia lors de la collision entre deux véhicules touristiques. Les trois victimes, âgées entre 29 et 66 ans, ont été secourrues par les médecins de la protection civile avant d' être transférées à la polyclinique de Boumedfaa, a-t-on signalé.