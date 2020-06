Plusieurs opérations lancées, à Médéa, dans le cadre de la préservation de l’environnement et l’encouragement des énergies renouvelables, avancent à un rythme "soutenu", en dépit des contraintes imposées par le covid-19, a indiqué, vendredi, le wali, en marge d’une cérémonie de récompense des meilleures initiatives d’embellissement de quartiers.

Quatre opérations, qui s’inscrivent dans cette optique, auront un impact directe sur la qualité de l’environnement dans la wilaya et contribueront à rendre palpable la transition énergétique, prônée par le gouvernement, en particulier l’encouragement de l’utilisation des énergies durables, en l’occurrence le solaire, qui constitue, selon Abass Badaoui, l’avenir du pays. Il s’agit, a-t-il précisé, du projet de réhabilitation de la décharge publique de Draa-Smar, à 4 km à l’ouest de Médéa, qui enregistre un taux d’avancement "appréciable" de l’ordre de 60%, contre à peine 40%, début février passé, assurant que le rythme actuel des travaux est appelé à augmenter, dès que les conditions sanitaires liées à cette pandémie connaissent une nette amélioration. Le chef de l’exécutif a révélé, d’autre part, l’achèvement de l’opération d’équipement de la déchetterie implantée au niveau du centr d’enfouissement technique (CET) de Ksar-el-Boukhari, à 65 km au sud de Médéa, dont l’entrée prochaine en exploitation permettra d’entamer le traitement et le recyclage des ordures ménagers provenant de six localités. Au chapitre des énergies renouvelables, le wali, a déclaré que plus de dix-huit écoles primaires, situées dans des zones enclavées de la wilaya, ont été dotées en énergie solaire et l’opération de "reconversion au solaire" devrait toucher, dans un avenir très proche, d’autres établissements scolaires et d’annexes administratives, de sorte à réduire les dépenses de fonctionnement et promouvoir ce type d’énergie propre et durable, a-t-il expliqué. En matière de protection et de préservation du milieu naturel, le même responsable, a fait savoir que pas moins de 290 mille plants ont été mis en terre, à la faveur de nombreuses opérations de reboisement menées, entre le mois d’octobre 2019 et février 2020, assurant que le programme de plantation sera reconduit, dès l’automne prochain, avec comme objectif, atteindre le cap des 500 mille plants.