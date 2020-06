Cette action "bénévole et citoyenne" menée par "Net clean Algérie" domiciliée à Constantine en étroite coordination avec les autorités locales de la wilaya de Ghardaïa touchera aussi bien les zones urbanisées, que le monde rurale afin de contribuer aux efforts visant à enrayer la propagation de la pandémie de Covid-19 dans cette wilaya, a expliqué le wali Boualem Amrani en marge du coup d’envoi de l’opération. A cet effet, l’entreprise a mobilisé des équipes spécialisées en la matière et des moyens techniques et logistiques nécessaires pour assurer la réussite de cette première opération de désinfection, de stérilisation contre le Covid-19 dans les différents espaces vitaux de la wilaya, a-t-on expliqué.

Cette opération nocturne, qui s'étalera sur cinq j ours, désinfectera l’ensemble de l’immobilier existant dans la wilaya parallèlement aux opérations de nettoiement intensifiées au niveau des différentes communes dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre la propagation de cette pandémie, signale-t-on. Le wali a tenu à rendre hommage aux efforts déployés par les cellules de veille, la société civile et à remercier l’entreprise "Net Clean Algérie" pour cette action citoyenne avant d’appeler à redoubler d’efforts en matière de sensibilisation des habitants de Ghardaïa aux dangers du Covid-19, mais aussi à la nécessité de se conformer strictement aux mesures imposées par les pouvoirs publics en matière du respect des mesures préventives, dont, entre autres, le port obligatoire des masques de protection et le respect de la distanciation sociale.