La Fédération française de football a perdu 10 millions d'euros suite à l'annulation de quatre matchs de l'équipe de France en raison de la pandémie de Covid-19, a révélé le président de la FFF.

" On a perdu quatre matches de l'équipe de France, ça fait environ 10 millions" d'euros, a dévoilé Noël Le Graët, le président de la FFF.

" De l'autre côté, il n'y a pas de frais et on a freiné certaines opérations", a poursuivi le patron du foot français, qui déclare avoir " mis un système en place pour qu'à fin juin on présente un budget proche de l'équilibre".

En ce qui concerne la saison 2020-2021, Noël Le Graët " pense que les matches de l'équipe de France auront lieu avec du public. On a quatre matches en retard. Si on peut en faire deux minimum sur la saison, je suis assez content".