Dans un entretien consacré, samedi soir, à la télévision publique algérienne, Antar Yahia était clair : "Pour l’instant, on n’a pas choisi encore le futur entraîneur.

Mais parmi les conditions exigées, il devra être très ambitieux, comme moi je le suis, car un club comme l’USMA doit toujours jouer pour remporter les titres".

Les responsables du club algérois sont toujours à l’étape des contacts avec de potentiels candidats à la barre technique de l’USMA.

"Nous sommes sur plusieurs pistes dont celle du technicien français François Ciccolini, ancien coach de la JS Kabylie.

Plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour choisir le bon profil et le bon entraîneur qui va diriger l’USMA à partir de la saison prochaine, dont bien évidement le côté financier et le côté sportif", a fait savoir l'ancien international algérien.

Interrogé sur la reprise des compétitions de football en Algérie, actuelleme nt suspendues depuis mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus, le directeur sportif du club usmiste a souligné qu'elle "devrait prendre en compte plusieurs paramètres dont la santé des joueurs.

Le retour aux entraînements collectifs et enfin la reprise des compétitions de football, c’est tout un processus avant de pouvoir lancer de nouveau la compétition".

Avant la suspension de la compétition, l’USMA, dont la majorité des actions ont été cédées au Groupe Serport, occupait la 9e place au classement avec 29 points.