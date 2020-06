Kurt Thomas, le premier Américain à avoir remporté l'or aux Championnats du monde de gymnastique, est décédé des suites de complications d'une attaque cérébrale à l'âge de 64 ans, a annoncé samedi sa famille.

Thomas avait subi une attaque le 24 mai, causée par une déchirure de l'artère basilaire du tronc cérébral, a expliqué la famille de l'ancien champion américain de gymnastique. "J'ai perdu mon univers, mon meilleur ami et mon âme soeur depuis 24 ans", a déclaré l'épouse de l'ancien gymnaste, Beckie Thomas.

"Kurt a vécu sa vie à l'extrême, et je serai toujours honorée d'être sa femme", a-t-elle ajouté.

En 1978, lors des Championnats du monde à Strasbourg, en France, Kurt Thomas avait remporté la médaille d'or au sol, apportant ainsi le premier titre masculin aux Etats-Unis.

L'année suivante, lors des Mondiaux de Fort Worth, au Texas, Kurt Thomas avait terminé premier au sol, ex aequo avec le gymnaste est-allemand Roland Brückner et s'était offert une autre médaille d'or à la barre fixe.

A Fort Worth, il avait remporté au total six médailles, établissant un record américain lors d'une seule édition des Mond iaux. Sa compatriote Simone Biles a égalé ce record il y a deux ans à Doha. Kurt Thomas avait participé aux Jeux olympiques de Montréal en 1976 sans remporter de médaille.

Il n'avait pas pu participer aux JO de Moscou en 1980, où il aurait fait partie des favoris, en raison du boycott des Etats-Unis.