Le Comité d’organisation des jeux méditerranéens (COJM) prévus à Oran en 2022 vient de relancer ses activités officielles après près de trois mois d’arrêt à cause de la pandémie de coronavirus en tenant, en fin de semaine, une réunion par visio-conférence avec ses douze commissions techniques spécialisées.

Lors de cette réunion l’accent a été mis sur la nécessité de veiller à ce que les sites réservés pour les compétitions sportives répondent aux critères définies par le Comité international de ces jeux (CIJM), a indiqué à l’APS, Rafik Cherak, chargé de la communication du COJM.

Le report d’une année supplémentaire de cet évènement programmé initialement pour l’été 2021 permet en effet de "mieux prendre en charge ce dossier, et ce, en étroite coordination avec les autorités locales qui sont chargées de la réalisation et du suivi des infrastructures sportives en cours de construction ou réhabilitation en prévision du rendez-vous méditerranéen", a-t-il expliqué.

Présidée par le directeur général du COJM, Salim Iles, cette rencontre intervient avant quelques jours d’une autre réunion par visio-conférence regroupant l undi ces mêmes commissions avec le Comité de coordination du CIJM que préside le Français, Bernard Amslam, rappelle-t-on. La réunion des commissions spécialisées a été également une occasion pour "apporter quelques réajustements à la feuille de route du COJM en prévision de la 19e édition des JM après l’ajournement de sa date en raison de la pandémie de coronavirus", a encore précisé la même source, assurant au passage que ce report incite désormais le COJM à redoubler d'efforts pour profiter du temps de préparation supplémentaire qui lui a été accordé pour revoir à la hausse ses objectifs". L’essentiel des réajustements qui devront être apportés à cette feuille de route concerne notamment la commission d’organisation sportive. Cette dernière est censée réétudier l’état du programme journalier des compétitions et le réajustement des manuels techniques avec les nouvelles dates des Jeux, d'autant que ces derniers vont se rapprocher avec plusieurs compétitions internationales (Jeux mondiaux, Championnats du monde d’athlétisme, de natation et de tir sportif, entre autres, tous prévus pour le mois de juillet 2022, souligne-t-on.

La dernière réunion du COJM avec le Comité d’organisation du CIJM avait eu lieu en février dernier à Oran. A l’époque, les JM étaient programmés pour l’été 2021, avant que la crise sanitaire ne frappe de plein fouet le monde entier obligeant l’instance sportive méditerranéenne, en coordination avec les autorités sportives algériennes, de prendre la décision de reporter le rendez-vous qui est désormais programmé du 25 juin au 5 juillet 2022, rappelle-t-on.