Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a dit prendre note samedi des résultats définitifs des élections présidentielles et législatives au Burundi, où le candidat du parti au pouvoir, Evariste Ndayishimiye, a été proclamé président élu par la Cour constitutionnelle.

M. Guterres "prend note des résultats définitifs des élections présidentielle et législative, tels que annoncés le 4 juin par la Cour constitutionnelle du Burundi", a indiqué son porte-parole à New York.

"Le Secrétaire général encourage toutes les parties à continuer de promouvoir une atmosphère pacifique et harmonieuse parmi tous les Burundais.

Il réitère l'engagement de l'ONU envers la stabilité à long terme et le développement durable au Burundi", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Le candidat du parti au pouvoir au Burundi, Evariste Ndayishimiye, a été proclamé jeudi président élu par la Cour constitutionnelle qui a rejeté le recours du Conseil national pour la liberté (CNL), principal parti d'opposition, contre le résultat de l'élection présidentielle du 20 mai.

La Cour Constitutionnelle a qu alifié de "nuls" et de "nul effet" les recours du chef du CNL, Agathon Rwasa, contre les résultats des élections présidentielle, législatives et communales, validant ainsi les résultats définitifs qui donnent la victoire de la présidentielle au général Ndayishimiye avec 68% des voix, devant M. Rwasa (22,42%) et le candidat de l'Union pour le progrès national (Uprona), Gaston Sindimwo (2,46%).

Le général Ndayishimiye, 52 ans, sera investi en août pour un mandat de sept ans renouvelable une fois. Il succédera ainsi à Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005.