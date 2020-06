Le maréchal Khalifa Haftar, a apporté son soutien à un cessez-le-feu à partir de lundi dans le conflit l'opposant aux forces du Gouvernement d'union nationale libyen (GNA) reconnu par l'ONU, après des discussions samedi au Caire avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.

Une "initiative du Caire" appelle au "respect des efforts internationaux et propose un cessez-le feu à partir de 06H00 locales (04H00 GMT), le lundi 8 juin 2020", a déclaré M. Sissi lors d'une conférence de presse en présence du maréchal Haftar. Ce dernier a accepté cette initiative au moment où ses forces subissent une série de revers dans la bataille. Les forces du (GNA) ont lancé samedi une opération pour reprendre la ville de Syrte après avoir enregistré des avancées dans les combats autour de Tripoli.

"L'armée de l'air a mené cinq frappes dans la périphérie de Syrte", a déclaré Mohamad Gnounou, porte-parole des forces du GNA, dans un communiqué sur Facebook. Syrte est un verrou stratégique entre l'est et l'ouest de la Libye, plongé dans le chaos depuis la chute de l'ancien dirigeant Maammar el-Gueddafi en 2011.

Le G NA, basé à Tripoli et reconnu par l'ONU, avait en outre annoncé vendredi avoir pris le contrôle de la ville de Tarhouna, dernier fief des forces rivales du maréchal Khalifa Haftar dans l'ouest du pays. Des médias libyens ont montré vendredi le déploiement des forces du GNA à l'intérieur de la ville.

Après plus d'un an de combat autour de la capitale libyenne, le GNA a affirmé jeudi avoir repris le contrôle de toute l'agglomération de Tripoli. Le chef du GNA, Fayez al-Sarraj, s'est dit déterminé à reprendre le contrôle de l'ensemble du territoire libyen, dans le sillage d'une série de revers des forces de Haftar.